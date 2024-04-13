В оккупированном Луганске прогремели взрывы и поднялся столб дыма. Фото и видео

Во временно оккупированном Луганске днем 13 апреля прогремели два мощных взрыва, в том числе в районе машиностроительного завода, после него над городом виден столб дыма. Впоследствии появились сообщения об ударе по ремонтной базе оккупантов и возможное поражение местоположения захватчиков: не исключено, что причиной взрыва стало падение российской авиабомбы.

Об этом пишут местные паблики и ряд Telegram-каналов. Тем временем российские пропагандисты заявили о "ракетном ударе ВСУ" по автостанции и предприятию, молниеносно "установив", что по Луганску "ударили" немецкими ракетами Taurus, которые Берлин упорно отказывается передать Украине.

О том, что Луганск могла посетить "бавовна", около 11:30 по киевскому времени написал блогер "Фашик Донецкий".

"А что так е**нуло только что в оккупированном Луганске, кто в курсе? По неподтвержденным данным, сгорела заправка", – говорится в сообщении.

Впоследствии блогер уточнил : взрывов предварительно было два (местные паблики пишут о "несколько взрывов"), гремело с интервалом в 5 минут.

Так, по данным журналиста Дениса Казанского, прилетело по казарме российских оккупантов.

"Из Луганска сообщают о прилете по располаге российских военных. С места удара поднимается дым", – написал он.

Позже Казанский отметил мощность взрыва.

"Прилет в Луганске довольно мощный. Напоминает КАБ. В месте прилёта начался пожар", – написал журналист.

После взрыва, как сообщают местные жители, оккупанты в облцентре начали глушить связь.

"В Луганске глушат связь. По ходу что-то интересное сдетонировало", – отметил "Фашик Донецкий".

Он также рассказал, что среди жителей города поползли слухи, что причиной взрыва стала "потерянная" оккупантами авиабомба. Впрочем, добавил блогер, никаких подтверждений этой версии пока нет.

Но косвенным подтверждением этой версии может быть тот факт, что незадолго до взрывов в Луганске мониторинговые каналы сообщали о том, что на Луганщине захватчики подняли в воздух самолеты и готовились атаковать бомбами Харьковщину.

"В Луганской области вражеская авиация, будут снова пускать КАБы на Купянский район", – гласило сообщение в одном из харьковских пабликов.

"По обновленным данным что-то упало на сотый завод в Луганске, там в росте рембаза военной техники", – отметил "Фашик Донецкий".

Он добавил, что на место прилета помчалось значительное количество скорых, и намекнул, что у врага значительные потери в живой силе – как убитыми, так и ранеными.

А сами оккупанты и местные коллаборанты молниеносно начали обвинять украинских воинов в якобы ракетном ударе "в районе автовокзала".

В то же время пропагандисты РФ, подхватившие "официальную" версию о "прилете по автовокзалу", также пожаловались на "первый в этом году ракетный удар ВСУ" по Луганску, который пришелся на "район местного машиностроительного завода".

"Предварительно, били из РСЗО HIMARS, пострадало три человека", – отмечает один из Z-пабликов.

Позже они "передумали", заявив, что все "указывает" на применение ВСУ немецких ракет Taurus, которые Берлин категорически отказывается передавать Украине.

Тем временем на одном из видео из Луганска внимательные зрители рассмотрели падающую ракету.

Ни пропагандисты, ни представители оккупационной "администрации" при этом никак не объясняют, что же детонировало после первого взрыва на вполне "мирном", судя по их заявлениям, объекту.

Напомним, ранее агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведали место размещения оккупантов в Луганске. Для этого захватчики традиционно выбрали жилую застройку, чтобы прятаться за спинами мирных жителей и в случае чего – винить украинцев в ударах по гражданскому населению.

Для расселения оккупанты выбрали гостиницу "Турист": там проживает личный состав так называемой народной милиции "ЛНР" и вооруженных сил РФ.