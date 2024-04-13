Появилось видео с ракетой, которая устроила 'бавовну' в Луганске

Днем 13 апреля во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Российские захватчики пожаловались, что удар был нанесен "новым типом ракет".

Также в сети показали ракету, которая поразила объекты в оккупированном городе. Соответствующее видео опубликовано в пропагандистских Telegram-каналах.

Спустя некоторое время после взрывов в сети предположили, что украинские военнослужащие применили для удара крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow или Taurus. Более того, оккупанты выдали, что ВСУ был применен новый тип ракет.

Однако как известно, немецких крылатых ракет Taurus нет на вооружении украинских войск. Стоит отметить, что от ближайшей точки на линии фронта до атакованного машиностроительного завода в Луганске более 80 км.

В то же время главарь террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник пожаловался, что в Луганске якобы были атакованы гражданские объекты. При этом он подтвердил, что удар пришелся по машиностроительному заводу Луганска, где в скором времени оккупанты планировали запустить производство.

Напомним, во временно оккупированном Луганске днем 13 апреля прогремели два мощных взрыва, в том числе в районе машиностроительного завода, после этого над городом виден столб дыма.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА впервые долетели до Мордовии (РФ) и атаковали военную часть в Ковылкино, на вооружении которой стоит радиолокационная загоризонтальная станция 29Б6 "Контейнер". Дальность обнаружения целей этой РЛС – около 3000 км, а высота – более 100 км.

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