Прячутся в жилой застройке: "Атеш" разведал место размещения оккупантов в Луганске

Во временно оккупированном Луганске захватчиков разместили на территории отеля "Турист". Там проживает личный состав так называемой народной милиции "ЛНР" и вооруженных сил РФ.

Об этом узнали агенты "Атеш". Telegram-канал партизанского движения отметил: это очередное подтверждение того, что российская армия размещает оккупантов в жилой застройке, чтобы в последующем обвинить Силы обороны Украины в разрушении гражданской инфраструктуры.

Адрес отеля: город Луганск, улица Оборонная, 112а.

"Координаты переданы Силам обороны Украины", – подчеркнули патриоты.

В "Атеш" добавили, что их агенты продолжают работать в Луганской и Донецкой областях на территории, временно захваченной россиянами. Для связи с "Атеш" можно воспользоваться Telegram и написать координатору.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Параллельно с проведением незаконного досрочного голосования на выборах президента РФ, которое Кремль устроил на временно оккупированной территории украинской Луганщины, там продолжается и подготовка к принудительной мобилизации местного населения. В нескольких районах оккупанты начали задерживать мужчин призывного возраста.

– В феврале 2024 года на оккупированной территории Луганской области в районе села Курячовка военнослужащий вражеской армии открыл огонь по своим сослуживцам. Двое захватчиков стали "двухсотыми", еще один – "трехсотым".

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