На оккупированной Луганщине пьяный вояка расстрелял сослуживцев. Фото

На временно оккупированной территории Луганской области в районе села Курячовка военнослужащий вражеской армии открыл огонь по своим сослуживцам. Двое оккупантов стали "двухсотыми", еще один – "трехсотым".

По данным Telegram-канала ASTRA, это произошло во время пьянки. Тела двух военнослужащих страны-агрессора России (в/ч 36994) обнаружили ночью 7 февраля.

По данным журналистов, ликвидированные – это 33-летний Ринат Халилов и 43-летний Павел Ляшенко. Их коллега, 39-летний Юрий Генералов, получил огнестрельное ранение грудной клетки, но выжил. В больнице он рассказал, что все произошло в районе 3:00 ночи в поле, когда компания выпивала.

Между оккупантами вспыхнула ссора. Огонь из автомата открыл 48-летний российский военнослужащий Александр Стеблин.

Двое "друзей" Стеблина получили смертельные ранения и погибли на месте инцидента. Другие военнослужащие своими силами задержали стрелка и сдали в оккупационную военную полицию.

Добавим, что российская армия во время полномасштабной войны против Украины (по состоянию на 7 февраля 2024 года) потеряла уже 392 380 человек живой силы. 7 февраля украинские защитники ликвидировали 910 захватчиков, заявил в своей статистике Генеральный штаб ВСУ.

Как писал OBOZ.UA:

– Институт изучения войны ранее отметил, что российские милитари-блогеры, поддерживающе войну против Украины, разочарованы наступательными операциями оккупантов на западе Донецкой области.

– В ISW также обратили внимание на то, что РФ усиливает риторику, настаивающую на гипотетическом "разделе" украинского государства после "российской победы" в войне.

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