Оккупанты в Луганской области задерживают мужчин призывного возраста, чтобы бросить на войну против Украины

Параллельно с проведением незаконного досрочного голосования на выборах президента РФ, которое Кремль устроил на временно оккупированной территории украинской Луганщины, там продолжается и подготовка к принудительной мобилизации местного населения. В нескольких районах оккупанты уже начали задерживать мужчин призывного возраста.

Соответствующие приказы получили оккупационные правоохранительные органы. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"В так называемой "ЛНР" досрочным является не только голосование за провластного кандидата в президенты РФ, но и принудительная мобилизация. Поэтому готовиться к ней оккупанты начали еще до завершения голосования. В нескольких районах захваченной Луганщины уже задерживают мужчин призывного возраста. Такой приказ отдан местным правоохранителям", – отметил он.

Напомним, в конце февраля – начале марта оккупанты на временно оккупированных территориях Украины устроили так называемое досрочное голосование на выборах президента РФ. Захватчики заявляли, что это действие организовывалось для жителей населенных пунктов на линии боевого столкновения, а также населенных пунктов, транспортное сообщение с которыми осложнено или отсутствует полностью. При этом в основные дни выборов, 15-17 марта, на оккупированной территории вновь откроются избирательные участки.

При этом оккупанты спустили руководителям "госучреждений" на ВОТ план явки на выборах Путина. Таким образом в Кремле рассчитывают показать якобы тотальную поддержку политики российского диктатора не только со стороны россиян, но и среди жителей оккупированной части Украины, а также "легализовать" оккупацию путем фальсификации явки.

Но несмотря на все усилия захватчиков, украинцы упорно игнорировали устроенный ими спектакль, чтобы создать "массовку, на левобережье Херсонщины оккупанты под видом местных голосовали несколько раз на фейковых выборах. Для этого они переодевались в гражданскую одежду.

Также сообщалось, что для местных коллаборантов участие в организации псевдовыборов на оккупированных территориях является занятием не очень безопасным. Так, 6 марта стало известно, что во временно захваченном Россией Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль с одной из организаторов псевдовыборов. Предательница от полученных травм скончалась в больнице.