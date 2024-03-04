Выдумали схему: на левобережье Херсонщины оккупанты под видом местных голосовали несколько раз на фейковых выборах

Чтобы получить необходимый результат на фейковых выборах президента России, оккупанты, захватившие левый берег Херсонской области, "голосовали" вместо местных жителей. Для этого привлекали даже российских военнослужащих, переодетых в "гражданку".

О том, как устроены пропагандистские "выборы", рассказал Telegram-канал гражданского движения сопротивления "Желтая лента". Напомним: 4 марта страна-агрессор объявила об окончании "досрочного голосования" на Херсонщине.

По официальной версии, захватчики организовывали его для жителей населенных пунктов на линии боевого соприкосновения, а также населенных пунктов, транспортное сообщение с которыми затруднено или отсутствует полностью. В основные дни т.н. голосования (15, 16 и 17 марта 2024 года) на оккупированной территории снова откроются "избирательные участки".

По данным "Желтой ленты", из-за низкой явки на фейковых выборах р*шисты начали привлекать мобилизованных солдат РФ.

Они переодевались в гражданскую одежду и "голосовали" под видом местных. Некоторое – по несколько раз.

Такие случаи были зафиксированы в населенных пунктах Каховского района, возле Олешек, Ивановцов и Нижних Сирогоз.

Как писал OBOZ.UA, недавно в городе Обнинск Калужской области РФ силовики задержали женщину, которая делилась в интернете агитацией против кремлевского диктатора Владимира Путина. Голосовать "за любого – кроме Путина" призывала 36-летняя местная жительница Ирина Черникова.

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