Оккупанты на захваченных территориях Украины начали имитацию выборов: в ЦНС объяснили, что происходит

Российские захватчики на временно оккупированной части Запорожской области Украины начали "досрочное голосование" в т.н. выборах президента РФ. Россияне и коллаборанты планируют в течение трех недель обходить дома местных жителей.

Агрессор пошел на такие меры из-за сопротивления населения на предыдущих псевдовыборах. Об этом сообщил сайт Центра национального сопротивления.

Кремлевская пропаганда заявила, что избирательные участки будут открыты 17 марта. Однако жители населенных пунктов возле линии фронта, а также российские военнослужащие будут "голосовать" раньше этой даты.

Сейчас оккупанты совершают рейды с силовиками и так называемыми представителями избирательных комиссий, призывая "голосовать" на дому.

"На этот раз они решили растянуть процесс во времени", – отметила пресс-служба ЦНС.

Участие в т.н. выборах враг разрешил владельцам и российских, и украинских паспортов.

Напомним, что Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают псевдовыборы Владимира Путина на ВОТ.

ЦНС призвал людей не участвовать в выборах без выбора, а также не помогать террористам в организации процесса. "Украина четко различает коллаборантов и ставших заложниками ситуации. Наказание за коллаборационизм – лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", – отметила пресс-служба.

Она также указала, что принудительное получение паспорта РФ не является основанием для уголовной ответственности и без заявления лица не является основанием для утраты гражданства Украины.

"Украина все видит и слышит! Не сотрудничай с врагом и не участвуй в псевдовыборах Путина", – обратился Центр национального сопротивления к жителям временно оккупированных территорий.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что противник хочет собрать "поддержку" кремлевского диктатора Владимира Путина на уровне 94%.

Как писал OBOZ.UA, Европейский Союз еще не определил свое отношение к президентским выборам в РФ. Однако попытки их проведения на временно оккупированных территориях Украины в ЕС не признают ни при каких обстоятельствах.

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