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Оккупанты на захваченных территориях Украины начали имитацию выборов: в ЦНС объяснили, что происходит

Дарья Дурова
War
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Противник начал имитацию незаконных выборов

Российские захватчики на временно оккупированной части Запорожской области Украины начали "досрочное голосование" в т.н. выборах президента РФ. Россияне и коллаборанты планируют в течение трех недель обходить дома местных жителей.

Агрессор пошел на такие меры из-за сопротивления населения на предыдущих псевдовыборах. Об этом сообщил сайт Центра национального сопротивления.

Кремлевская пропаганда заявила, что избирательные участки будут открыты 17 марта. Однако жители населенных пунктов возле линии фронта, а также российские военнослужащие будут "голосовать" раньше этой даты.

Сейчас оккупанты совершают рейды с силовиками и так называемыми представителями избирательных комиссий, призывая "голосовать" на дому.

"На этот раз они решили растянуть процесс во времени", – отметила пресс-служба ЦНС.

Участие в т.н. выборах враг разрешил владельцам и российских, и украинских паспортов.

Напомним, что Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают псевдовыборы Владимира Путина на ВОТ.

ЦНС призвал людей не участвовать в выборах без выбора, а также не помогать террористам в организации процесса. "Украина четко различает коллаборантов и ставших заложниками ситуации. Наказание за коллаборационизм – лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", – отметила пресс-служба.

Она также указала, что принудительное получение паспорта РФ не является основанием для уголовной ответственности и без заявления лица не является основанием для утраты гражданства Украины.

"Украина все видит и слышит! Не сотрудничай с врагом и не участвуй в псевдовыборах Путина", – обратился Центр национального сопротивления к жителям временно оккупированных территорий.

На оккупированной территории Запорожской области захватчики заставляют людей голосовать

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что противник хочет собрать "поддержку" кремлевского диктатора Владимира Путина на уровне 94%.

Как писал OBOZ.UA, Европейский Союз еще не определил свое отношение к президентским выборам в РФ. Однако попытки их проведения на временно оккупированных территориях Украины в ЕС не признают ни при каких обстоятельствах.

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