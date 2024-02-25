Захватчики начали досрочные 'выборы' на оккупированной части Украины

Страна-террорист Россия начала проводить так называемое досрочное голосование на временно оккупированных территориях Украины. Захватчики в течение трех недель намерены собирать голоса украинцев в поддержку диктатора Владимира Путина.

Оккупанты хотят собрать "поддержку" главаря Кремля на уровне 94%. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, члены "избиркомов" с ящиками в сопровождении вооруженных оккупантов намерены прийти в каждый дом. Также захватчики планируют останавливать людей на улицах и посещать социальные учреждения.

Также Федоров подчеркнул, что оккупанты намерены "нарисовать" поддержку главного военного преступника России на уровне 94%. При этом глава ОВА заявил, что результат этого "волеизъявления" не признает ни одна цивилизованная страна мира, а участие в организации и проведении выборов станет уголовным преступлением, наказание за которое достигает 10 лет лишения свобод.

Глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина добавила, что оккупанты планируют провести "досрочное голосование" на псевдовыборах президента России в два этапа. Сначала захватчики намерены провести "голосование" в прифронтовых населенных пунктах, в том числе для российских военных. Затем враг будет совершать обход домов для "голосования" в отдаленных от линии фронта населенных пунктах.

Напомним, Кремль отправил на временно оккупированные территории Украины специально подготовленные отряды, которые будут "рисовать картинку" для российского диктатора Владимира Путина. В частности, они будут курировать фальсификации и следить за работой избирательных комиссий во время так называемых выборов президента РФ.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз еще не определил свое отношение к президентским выборам в РФ. Однако попытки их проведения на временно оккупированных территориях Украины в ЕС не признают ни при каких обстоятельствах.

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