На оккупированные территории Украины прибыли спецотряды из Кремля: в ГУР назвали цель агрессора

Кремль отправил на временно оккупированные территории Украины специально подготовленные отряды, которые будут "рисовать картинку" для российского диктатора Владимира Путина. В частности, они будут курировать фальсификации и следить за работой избирательных комиссий во время так называемых выборов президента РФ.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны. Отмечается, что накануне так называемых выборов Путина Россия усиливает давление на ТОТ Украины.

"Для создания фейковой картинки "поддержки" российского диктатора оккупанты отправили на порабощенные территории специально подготовленные отряды, которые будут курировать фальсификациями и следить за работами так называемых "избирательных комиссий", – отметили в ГУР.

В частности, одна из задач этих отрядов – до 10 марта 2024 года отчитаться о готовности к "голосованию" работников предприятий, а также предоставить прогноз "поддержки" диктатора Путина.

Также в Кремле утвердили новый "порядок" проведения "голосования" на ТОТ Украины. Так, теперь принять участие в незаконных "выборах" на порабощенных территориях можно как с российским, так и с украинским паспортом, ID-картой или другим документом, удостоверяющим личность.

"Такое решение свидетельствует о провале принудительной паспортизации на оккупированных территориях Украины, а также является очередным инструментом российских спецслужб для выявления "неблагонадежных" украинцев для осуществления репрессий", – констатировали в разведке.

В то же время, по заданию из Москвы, оккупационные администрации и пропагандисты активно распространяют фейки о якобы "85% поддержки" Путина на оккупированных территориях, а также продвигают так называемую систему "мобильный избиратель", которая, в частности, позволяет "проголосовать" онлайн и "без регистрации". на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, в стране-агрессоре России распространили очередную пропаганду, в которой цинично использовали якобы украинских военнопленных. В кремлевском ролике к "выборам" диктатора Путина их вынудили на камеру отказаться под паспорта Украины ради российского.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ГУР МО, страна-агрессор Россия начала новую информоперацию против Украины, назвав ее "Перун". В ее рамках россияне, привлекая к пропаганде иностранных журналистов, будут пытаться оправдать российскую военную агрессию против украинского государства.

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