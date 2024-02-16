В стране-агрессоре России распространили очередную пропаганду, в которой цинично использовали якобы украинских военнопленных. В кремлевском ролике к "выборам" диктатора Путина их заставили на камеру отказаться под паспорта Украины ради российского.

Соответствующее видео россияне распространили на своих телеканалах и социальных сетях. На это резко отреагировали украинцы, назвав жителей РФ "ублюдками" и "клоунами".

На кадрах показаны постановочные сцены с фронта, где военнослужащие ВС РФ демонстративно швыряют флаг Украины, а затем, якобы "спасая", берут в плен украинского защитника. В следующее мгновение его уже показывают с перебинтованной головой, костылем и в чистейшей робе в стенах показательной российской колонии.

Внимание! На видео – российская пропаганда:

Суть придуманного россиянами пропагандистского ролика в том, что украинские военные, попав в плен, якобы делают выбор в пользу России – отказываются от украинского паспорта и идут голосовать "за Путина". Для убедительности такой идеи российские телепостановщики заставили "актеров" порвать и выбросить паспорта гражданина Украины.

"Для своих зомби страна-террорист Россия не жалеет денег на пропаганду. Ботоксный все еще живет своими влажными иллюзиями об империи и думает, что в Украине рабы, как и в его болоте… Он до сих пор не понял, что сломал зубы об украинцах и найдет здесь свою смерть!" – говорится в описании OBOZ.UA к циничному российскому видео.

С яростью на пропагандистскую постановку для росТВ отреагировали и украинцы в комментариях.

"Отбросы", "Вонючие болота", "Конченые. Больше слов нет", "Пошли нах*й, м*скальские твари, будто мы не знаем, что эти ублюдки делают с нашими детьми, женщинами, просто гражданскими, тем более с военнопленными. Педо*аша страна безграничного пиз*ежа, горите в аду, уроды", "Клоуны", "Вот бл*ха! У меня пластиковый паспорт, хрен разорвешь… Ну, похоже, теперь придется бить м*скалей до последнего", "Ага. Точно, видела такие пижамы на передке. Долбо*бы", – прокомментировали пользователи сети.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ГУР МО, страна-агрессор Россия начала новую информоперацию против Украины, назвав ее "Перун". В рамках нее россияне, привлекая к пропаганде иностранных журналистов, будут будут пытаться оправдать российскую военную агрессию против украинского государства.

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