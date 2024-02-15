Россия начала операцию 'Перун' для оправдания агрессии против Украины: в ГУР объяснили, о чем идет речь

Страна-агрессор Россия начала новую информационную операцию против Украины, получившую название "Перун". На этот раз Кремль преследует цель оправдать военную агрессию, которую РФ начала на территории нашего государства.

Об этом было сообщено пресс-службой Главного управления разведки Украины. В целях реализации этого плана Россия планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров.

В частности, страна-агрессор благодаря иностранным медиа планирует манипулировать реальной ситуацией в Украине с выгодной для себя стороны.

"В рамках этой операции враг планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг нашего государства с выгодных для Кремля позиций", – сообщают в разведке.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевские пропагандисты начали активную кампанию по отбеливанию репутации одиозного американского журналиста Такера Карлсона, бравшего интервью у диктатора Владимира Путина. Россияне пытаются доказать, что ведущий якобы не брал деньги за комплиментарную беседу с главным военным преступником России.

Напомним, что скандальное интервью было опубликовано 8 февраля. В нем российский диктатор повторил множество уже известных тезисов пропаганды, например, о том, что "Украина как государство никогда не существовала". В этот раз Путин заявил, что Украину якобы придумали Иосиф Джугашвили (Сталин) и поляки.

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