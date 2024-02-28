Оккупанты спустили руководителям 'госучреждений' на ТОТ план явки на выборах Путина - ЦНС

Российские оккупанты спустили руководителям "государственных учреждений" на временно оккупированных территориях России план по так называемым выборам кремлевского диктатора Владимира Путина. Все руководители "образовательных учреждений" и других искусственных структур на ТОТ получили инструкции по явке своих подчиненных на "избирательные участки".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Так, на территории России, а также на временно оккупированных территориях начинается пропагандистское шоу под названием "выборы президента РФ", цель которого состоит в создании коллективной ответственности за преступления Кремля.

Таким образом, оккупанты хотят подтвердить поддержку политики своего диктатора Владимира Путина со стороны россиян, а также "легализовать" оккупацию путем фальсификации явки.

С этой целью всем подельникам врага поставлена задача обеспечить норму явки с каждого предприятия или учреждения на определенный участок.

Отмечается, что руководителей предупредили, что благодаря видеонаблюдению с системой распознавания лиц на участках будет известно, был ли выполнен план и даже пригрозили последствиями в случае его невыполнения.

Центр национального сопротивления призывает саботировать указания коллаборантов и игнорировать псевдовыборы.

Как информировал OBOZ.UA:

– Кремль отправил на временно оккупированные территории Украины специально подготовленные отряды, которые будут "рисовать картинку" для российского диктатора Владимира Путина. В частности, они будут курировать фальсификации и следить за работой избирательных комиссий во время так называемых "выборов президента" РФ.

– Европейский Союз еще не определил свое отношение к президентским выборам в РФ. Однако попытки их проведения на временно оккупированных территориях Украины в ЕС не признаются ни при каких обстоятельствах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!