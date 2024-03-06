В оккупированном Бердянске подорвали одну из организаторов псевдовыборов. Видео

В среду, 6 марта, во временно оккупированном Бердянске на Запорожье ликвидировали одну из организаторов псевдовыборов. Ее автомобиль взорвался в микрорайоне Колония.

Колаборантка скончалась в больнице. Об этом сообщила в Telegram начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына.

Чиновница добавила, что оккупанты подтвердили предварительную версию взрыва – ликвидированная женщина была членом избирательной комиссии "с правом решающего голоса".

"Когда женщина села в свой автомобиль, сработало взрывное устройство. От полученных травм она скончалась в больнице", – отметила Галицина.

Напомним, 5 марта в ЦНС сообщили, что российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины активизировали поиск патриотов, информирующих Силы обороны о местоположениях и путях перемещения ВС РФ. Они предлагают деньги тем, кто будет "сдавать" партизан. А, в частности, в Мариуполе партизаны зафиксировали, что участились случаи облав на дорогах.

В то же время в Центре выразили уверенность в том, что оккупанты не смогут подавить сопротивление, несмотря на заглушение связи, карательные рейды и подкуп.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 4 марта страна-агрессор объявила об окончании "досрочного голосования" в Херсонской области. Чтобы получить необходимый результат на фейковых выборах президента России, оккупанты "голосовали" вместо местных жителей. Для этого привлекали даже русских военнослужащих, переодетых в гражданское.

– Патриоты в оккупированном с 2014 года Донецке сожгли флаги страны-агрессора России и подконтрольной ей т.н. "Донецкой народной республики". Эти символы жителям города раздавали бесплатно перед фейковыми выборами.