"Этим тряпкам не место на украинской земле": в оккупированном Донецке сожгли российские триколоры. Фото

Патриоты в оккупированном с 2014 года Донецке сожгли флаги страны-агрессора России и подконтрольной ей т.н. "Донецкой народной республики". Эти символы жителям города раздавали бесплатно перед фейковыми выборами.

Соответствующими фото в понедельник, 4 марта, поделился Telegram-канал гражданского движения сопротивления "Желтая лента". В сообществе уточнили, что акцию провели их участники.

"Активисты движения "Желтая лента" сжигают р*шистские триколоры, которые выдают местным жителям накануне фейковых выборов. Этим тряпкам не место на нашей украинской земле", – подчеркнул автор поста.

Судя по фото, жителям временно оккупированного Донецка вручали маленькие флажки-триколоры, а также ленточки с полосками черного, синего и красного цветов – символикой т.н. "ДНР".

На оккупированной территории Донецкой области захватчики установили уголовную ответственность за "надругательство" над своими флагами.

Как писал OBOZ.UA, 26 февраля, в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя, патриоты подняли флаг Украины на временно оккупированном полуострове. Они поднялись с сине-желтым флагом на одну из вершин крымских гор.

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