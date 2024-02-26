"Мы точно знаем, что Крым будет свободным": патриоты подняли флаг Украины на вершине оккупированного полуострова. Фото

26 февраля, в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя, патриоты показали флаг Украины на временно оккупированном полуострове. Они поднялись с сине-желтым флагом на одну из вершин крымских гор.

Фотографиями поделился Telegram-канал гражданского движения сопротивления "Желтая Лента". Активисты, которые устроили акцию, остались анонимными.

Патриоты отметили, что после 10 лет оккупации продолжают напоминать россиянам, что Крым – это Украина!

"Вскоре увидите, как сине-желтый флаг возвышается над всем полуостровом. Мы точно знаем, что Крым будет свободен от р*шистов и мы будем сопротивляться столько, сколько нужно!" – сказано в сообщении.

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня сопротивления Крыма оккупации заявил, что реальное противодействие российскому злу нужно наращивать во всем мире.

Напомним: 26 февраля 2014 года под зданием парламента АРК в Симферополе прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

В связи с этим указом президента от 2020 года именно в эту дату отмечается День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как писал OBOZ.UA, в этом году Украина проведет парламентский саммит Крымской платформы в Латвии. В 2023-м встреча прошла в Праге (Чехия).

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