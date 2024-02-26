'Мы должны бороться': Зеленский выступил с заявлением по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна продолжать бороться за Крым, который уже 10 лет находится под российской оккупацией. Глава государства отметил, что реальное противодействие российской злу нужно наращивать во всем мире.

Также президент подчеркнул, что Украина должна бороться за людей не только в Крыму, но и во всех других оккупированных частях Украины. Об этом Зеленский заявил по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя.

По словам президента, необходимо бороться за полное восстановление силы международного права – силы в отношении Крыма, а значит, и любой другой земли. Также глава государства отметил, что Украина должна отстаивать фундаментальное право крымскотатарского народа, как и любого другого народа – право жить в своем доме.

"Вместе с российской оккупационной армией в наш Крым вошли унижения и издевательства над людьми, репрессии и страх. Эту жестокую войну, которая продолжается сейчас против Украины, российский реваншизм возродил именно тогда, когда ощутил, что мир способен закрыть глаза на такие преступления, на такие аннексии, на такое издевательство над людьми, чей дом просто отбирают", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что погасить российский реваншизм возможно лишь восстановлением силы международного права и борьбой за людей, которые находятся в оккупации. Также Зеленский подчеркнул, что завершение российского реваншизма будет означать завершение войны.

"Мы должны наращивать реальное противодействие российскому злу. На всех уровнях. Во всем мире. Мы должны бороться за людей в Крыму и во всех других оккупированных частях Украины. Должны бороться за полное восстановление силы международного права – силы в отношении Крыма, а значит, и любой другой земли. Мы должны бороться за фундаментальное право крымскотатарского народа, как и любого другого народа – право жить в своем доме", – отметил глава государства.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские спецназовцы уже были на территории временно оккупированного Крыма. По его словам, защитники провели операцию на полуострове в 2023 году.

Ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев предположил, что 2024 может стать годом деоккупации Крыма. Сейчас это можно сделать только военным путем, поэтому крымчанам лучше держаться подальше от военных объектов российских захватчиков.

Как писал OBOZ.UA, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предположил, что Украине будет сложнее прогнать оккупантов с Донбасса, чем с территории временно захваченного противником Крыма. Он объяснил, что к востоку нашего государства армия страны-агрессора России наладила непрерывные линии снабжения.

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