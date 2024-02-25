'Врагов ожидают новые сюрпризы': Буданов заявил, что спецназовцы ГУР уже в Крыму, и намекнул на судьбу путинского моста

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские спецназовцы уже были на территории временно оккупированного Крыма. По его словам, защитники провели операцию на полуострове в 2023 году.

Также он намекнул, что незаконный Крымский мост ждут новые "сюрпризы". Об этом Буданов заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

Начальник ГУР подчеркнул, что война РФ против Украины началась не 2, а 10 лет назад – с оккупации украинского Крыма. При этом он добавил, что ни украинское государство, ни украинцы не согласились признать право агрессора на полуостров. Военачальник также отметил, что сопротивление местного украинского населения против оккупантов не утихало ни на мгновение, несмотря на репрессии.

Буданов заявил, что для успешной обороны и контрнаступления Украина должна контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на Крымском полуострове. При этом он сказал, что ряд поставленных задач уже выполнены.

В частности, Россия потеряла четверть своих кораблей и вынуждена была выводить свой флот на побережье Кавказа. Также враг передислоцировал авиацию, потому что аэродромы и военные объекты Крыма постоянно находятся под огневым влиянием Украины.

Начальник ГУР также намекнул на судьбу незаконного Крымского моста, который временно соединяет украинский полуостров с территорией страны-агрессора Россией. Буданов заявил, что врагов ожидают новые сюрпризы. При этом он рекомендует гражданскому населению не пользоваться Крымским мостом.

"Нашими успехами мы благодарны жителям украинского Крыма, которые не только усилили сопротивление оккупантам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию нам", – резюмировал Буданов.

Напомним, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев предположил, что 2024 может стать годом деоккупации Крыма. Сейчас это можно сделать только военным путем, поэтому крымчанам лучше держаться подальше от военных объектов российских захватчиков.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предположил, что Украине будет сложнее прогнать оккупантов с Донбасса, чем с территории временно захваченного противником Крыма. Он объяснил, что к востоку нашего государства армия страны-агрессора России наладила непрерывные линии снабжения.

– Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа уверен, что т.н. Крымский мост, незаконно построенный российскими оккупантами через Керченский пролив, не будет существовать. По его мнению, этот стратегический для РФ объект может не дожить до конца 2024 года.

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