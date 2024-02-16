"Там непрерывная линия поставок": Буданов оценил, что будет труднее вернуть – Крым или Донбасс

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предположил, что Украине будет сложнее прогнать оккупантов с Донбасса, чем с территории временно захваченного противником Крыма. Он объяснил, что к востоку нашего государства армия страны-агрессора России наладила непрерывные линии снабжения.

Своим мнением глава украинской разведки поделился в интервью французскому изданию Liberation. Журналист спросил у него: "Какую часть украинской территории вернуть будет труднее: Крым или Донбасс?".

"Я думаю, что Донбасс... Потому что там есть непрерывная линия снабжения, их войска могут получить доступ к ней с любой стороны", – ответил Буданов.

Он добавил, что все, кто когда-то владел Крымским полуостровом, "громко заявляли" о том, что это "неприступная крепость".

"И эту крепость потеряли абсолютно все. Так же, как Украина десять лет назад. Сегодня у россиян все еще есть сухопутный коридор в Крым. Крымский мост до сих пор стоит, но жить этому мосту осталось недолго. Необходимо решить две стратегические задачи: перерезать сухопутный коридор и разрушить Крымский мост. То, что произойдет дальше, – лишь вопрос времени. Полуостров будет возвращен. С Донбассом сложнее", – высказал мнение начальник ГУР.

Как писал OBOZ.UA:

– Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа уверен, что т.н. Крымский мост, незаконно построенный российскими оккупантами через Керченский пролив, не будет существовать. По его мнению, этот стратегический для РФ объект может не дожить до конца 2024 года.

– Также Неижпапа заявил, что Украина могла бы выиграть войну быстрее, если бы получила разрешение бить по территории России вооружением, полученным от Запада.

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