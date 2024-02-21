"Есть все основания считать": в сети вспомнили прогноз Джемилева о судьбе оккупированного Крыма. Видео

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев предположил, что 2024-й может стать годом деоккупации Крыма. Сейчас это можно сделать только военным путем, поэтому крымчанам лучше держаться подальше от военных объектов российских захватчиков.

Обращение Джемилева к жителям полуострова вспомнил Telegram-канал "Крымский ветер". Отметим, что видео было записано ранее и впервые обнародовано на Facebook-странице украинского и крымскотатарского политического деятеля.

"Есть все основания полагать, что этот год будет последним годом оккупации", – заявил он.

Киев до широкомасштабной российской агрессии пытался идти путем переговоров, надеясь на здравый смысл кремлевского диктатора Владимира Путина. Но тщетно. "Альтернативы военному освобождению Крыма больше не осталось", – отметил Джемилев.

Поэтому он призвал граждан Российской Федерации, которые незаконно находятся на полуострове, возвращаться обратно в РФ, пока Керченский мост функционирует.

Гражданским лицам Джемилев посоветовал держаться подальше от российских оккупантов и их приспешников. В свою очередь Силы обороны Украины приложат все усилия, чтобы мирные жители не пострадали.

"Международное право и справедливость рано или поздно, но обязательно победят. К скорейшей встрече в свободном Крыму", – сказал лидер крымскотатарского народа.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предположил, что Украине будет сложнее прогнать оккупантов с Донбасса, чем с территории временно захваченного противником Крыма. Он объяснил, что к востоку нашего государства армия страны-агрессора России наладила непрерывные линии снабжения.

– Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа уверен, что т.н. Крымский мост, незаконно построенный российскими оккупантами через Керченский пролив, не будет существовать. По его мнению, этот стратегический для РФ объект может не дожить до конца 2024 года.

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