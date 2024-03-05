Проводят облавы и ищут партизан перед 'выборами': оккупанты усилили террор в Мариуполе. Фото

Накануне так называемых выборов президента страны-агрессора российские оккупанты усилили террор на временно захваченных территориях Украины. В частности в Мариуполе партизаны зафиксировали, что участились случаи облав на дорогах.

Кроме того, россияне свозят в город отряды карательных органов. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщили в Telegram-канале Мариупольского горсовета с ссылкой на местное сопротивление.

Как говорится в сообщении, оккупанты усиливают так называемые "меры безопасности" на оккупированных территориях перед путинскими выборами.

"В Мариуполе проводятся облавы на дорогах. В разных районах города захватчики патрулируют улицы и останавливают автомобили мариупольцев для поиска диверсантов", – отметили в горсовете.

В то же время в Центре национального сопротивления накануне сообщили, что войска страны-агрессора России усиливают присутствие спецназовцев на оккупированных территориях. В захваченные населенные пункты прибывают новые отряды российских карательных органов.

"В частности, фиксируется прибытие экипажей полиции и усиленных отрядов росгвардейцев на временно оккупированные территории. Кураторство над всеми подразделениями получило ФСБ РФ. Ключевая цель – поиск подполья, чтобы это не срывало процесс проведения так называемых выборов президента России", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на оккупированных территориях Украины россияне начали "фестиваль молодежи" в рамках предвыборной кампании диктатора Путина. Для этого в украинские города активно свозят представителей финансируемых Кремлем маргинальных правых и левых движений из ряда стран.