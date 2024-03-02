На ВОТ стартовал пиар-'фестиваль' Путина, ВСУ напомнили коллаборантам об их судьбе – ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины оккупанты начали "фестиваль молодежи" в рамках предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина. Для этого на ВОТ активно свозят представителей финансируемых Кремлем маргинальных правых и левых движений из ряда стран.

Тем временем в Силах обороны решили напомнить коллаборантам, что им придется отвечать за предательство Украины, листовки с напоминанием на ВОТ доставили с помощью дронов. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным ЦНС, на временно оккупированных территориях Украины захватчики приступили к проведению так называемого "фестиваля молодежи", на который свозят "молодую агентуру" из ряда других стран.

"В рамках фестиваля, который проходит в рамках предвыборной пропаганды диктатора Владимира Путина, в РФ свозят маргиналов с правых и левых радикальных движений разных стран, которые финансирует кремль. В частности, активную молодежь в рамках показухи завозят и на ТОТ... Зафиксирована делегация из сорока человек, представляющих Египет, Камерун, Боливию, Перу, Испанию и Германию. Сопровождение этим фанатам войны и оккупации предоставляют "волонтеры" из России", – говорится в сообщении.

В ЦНС убеждены, что упомянутое пропагандистское действо направлено на попытку легитимизировать оккупацию Россией части Украины. А за это, напоминают в Центре, все причастные к "фестивалю" будут нести ответственность.

"Сообщить о "волонтёре" или местном предателе, который помогает проводить "фестиваль" можно по ссылке", – призвали украинцев приблизить эту ответственность в ЦНС.

Отвечать за содеянное обязательно будут также и местные коллаборанты. Как рассказали в Центре, соответствующие упоминания на временно оккупированные территории Украины доставили воины Сил обороны. Листовки с предупреждением для коллаборантов об уголовной ответственности за их деятельность с дронов сбросили сразу в трех областях.

"Для этого были использованы специальные БПЛА, которые провели сбросы листовок в городе Сватово, что на Луганщине, а также населенных пунктах ВОТ Херсонщины и Запорожья. В них говорится об уголовной ответственности за коллаборационизм. Кроме того, в листовках представители Сил обороны призывают украинцев, которые оказались в оккупации, во что бы то ни стало игнорировать выборы. Несмотря на закручивание гаек и тюремный режим на ВОТ россияне не способны контролировать украинцев", – говорится в сообщении ЦНС.

Коллаборантам на захваченных Россией территориях Украины в который раз напомнили: ответственность для них неизбежна.

"Центр национального сопротивления отмечает, что россия не способна обеспечить безопасность своих приспешников. Имя каждого предателя известно, поэтому никто не сможет избежать ответственности", – подчеркнули в Центре.

Напомним, ранее в ЦНС сообщили, что Россия опрокидывает на оккупированные территории Украины наемников из Кубы и Непала.

Подготовку наемники проходят на местных полигонах, инструкторами для них стали бывшие боевики ЧВК "Вагнер".

На войну против Украины Москва рекрутирует наемников из стран с низким уровнем жизни. Однако даже боевик из беднейшей страны получает больше выплат от России, чем оккупанты с российским паспортом: Кремль ценит их жизни куда больше.