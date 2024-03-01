Россия перекидывает на оккупированные территории Украины наемников из Кубы и Непала – ЦНС

Российские захватчики перекидывают на временно оккупированные территории Украины наемников из Кубы и Непала. Очередные приспешники оккупантов, которых нанимает Кремль, уже были замечены в разных регионах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. "На временно оккупированных территориях местные наблюдают завоз очередных наемников Кремля", – говорится в сообщении.

В частности, наличие боевиков из Кубы и Непала замечено в разных оккупированных областях. Они получают подготовку на местных полигонах под руководством российских инструкторов, бывших членов террористической группы "Вагнер".

Отмечается, что Россия активно рекрутирует наемников из беднейших стран мира, где существуют развитые агентурные сети, поскольку империи всегда используют иностранные силы для своих целей.

При этом наемники получают больше выплат, чем граждане России, поскольку их жизнь стоит дороже.

Напомним, на стороне российских оккупационных войск против Украины сегодня сражаются десятки тысяч наемников из стран Азии и Африки. Большинство – никакие не "элитные специалисты", а, по меньшей мере, расходный материал для штурмов позиций украинских защитников. Но есть и другая категория.

В Главном управлении разведки МОУ сообщили, что сейчас Россия вербует сирийских наемников из-за турфирм, а подготовку они проходят на военной базе возле города Алеппо и аэродрома Kuweires.

Число иностранных наемников в армии РФ, конечно же, не раскрывают. Понятно одно: отказываться от такого ресурса оккупанты точно не собираются. Между тем, Силы обороны Украины считают их абсолютно законной целью.

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