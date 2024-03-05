Россияне на оккупированных территориях объявили охоту на украинских информаторов – ЦНС

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины активизировали поиск патриотов, которые информируют Силы обороны о месторасположении и путях перемещения ВС РФ. Они предлагают деньги тем, кто будет "сдавать" партизан.

Об этом 5 марта на официальном сайте сообщил Центр национального сопротивления. "Однако враг не учитывает, что он на ВОТ только кратковременный оккупант и большинство украинцев продолжает сообщать о его расположении", – отметила пресс-служба.

В ЦНС высказали уверенность в том, что оккупанты не смогут подавить сопротивление несмотря на глушение связи, карательные рейды и подкуп.

"Благодаря информации и современному оружию оккупант найдет в Украине только смерть", – подчеркнули представители ЦНС.

В ведомстве призвали украинцев, которые находятся на оккупированной россиянами территории, и дальше сообщать о живой силе и технике противника. Сделать это можно через Telegram-бот.

Как писал OBOZ.UA:

– В начале марта 2024 года стало известно, что во временно оккупированный Мариуполь завезли новые отряды российской полиции из Санкт-Петербурга. Ее задача – поиск партизан и инакомыслящих.

– Мариупольский горсовет заявил, что перед так называемыми выборами президента страны-агрессора россияне усилили террор на временно захваченных территориях. В Мариуполе, как сообщают партизаны, участились случаи облав на дорогах.

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