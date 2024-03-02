Ищут партизан: в Мариуполь завезли пополнение для Росгвардии

Во временно оккупированный Мариуполь завезли новые отряды российской полиции из Санкт-Петербурга. Ее задача – поиск партизан и инакомыслящих.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в Мариуполе продолжается "большая зачистка" перед выборами в РФ.

"В город приехало на усиление 11 экапажей полицаев из Санкт-Петербурга. Они усилили подразделение Росгвардии, которое в свою очередь было отдано в подчинение ФСБ. Все ищут партизан и дивергентов", - рассказал Андрющенко.

По его мнению, захватчики "будут трясти весь город, выворачивать и снимать постановочные ролики".

Также Андрющенко рассказал, что в школы города завезли новые агитки россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас в Мариуполе фиксируется беспрецедентный уровень коммунальных аварий. В частности, большие проблемы в городе с канализационными сетями. Из-за многочисленных прорывов, последствия которых оккупанты или не могут, или не хотят устранять, местные жители массово жалуются на зловоние и антисанитарию.

А как сейчас выглядит Драматический театр Мариуполя, где захватчики пытаются уничтожить любые следы бомбардировки, смотрите здесь.