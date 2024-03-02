Как сейчас выглядит Драматический театр в Мариуполе после трагедии: видео из оккупации

В сети показали, какой сейчас выглядит Драматический театр во временно оккупированном Мариуполе после трагедии. Сейчас захватчики проводят ремонтные работы и активно пытаются уничтожить любые следы бомбардировки.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Мариупольского городского совета. Этот театр стал символом Мариуполя и нападения русских вооруженных сил на мирных украинцев.

В марте 2022 года оккупационные войска сбросили две авиабомбы на театр, перед которым было написано прописными буквами слово "ДЕТИ". В те дни в этом здании искали спасение от российских обстрелов сотни семей с маленькими детьми. К сожалению, многим из них так и не удалось спастись в те дни.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали как сейчас выглядит Левобережный район Мариуполя на Донетчине. Город до сих пор находится в оккупации. Отмечается, что большинство мариупольских домов за два года так и не было восстановлено российскими оккупантами.

Ранее мэр разрушенного оккупантами Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские захватчики убили в городе минимум 22 тыс. человек. И это только "оптимистическая" цифра потерь. Это только жители города, гибель которых удалось зафиксировать.