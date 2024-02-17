Город-призрак: как сейчас выглядит Левобережный район Мариуполя в оккупации. Видео

В сети показали как сейчас выглядит Левобережный район Мариуполя на Донетчине. Город до сих пор находится в оккупации.

Видео опубликовал городской совет в Telegram. Отмечается, что большинство мариупольских домов за два года так и не было восстановлено российскими оккупантами.

"Город-призрак. Именно так выглядит один из самых пострадавших районов. В этом видео можно увидеть разрушенные частные дома по двум улицам – Энергетической и Индустриальной", – говорится в подписи к видео.

Отмечается, что российские оккупанты цинично и беспощадно разрушали каждый метр города. Большинство мариупольских домов, несмотря на обещания и показательные видео, за два года оккупации так и не возобновили. Все заявления так называемой власти о восстановлении оказываются фейком, когда снимают реалии оккупированного города.

Ранее глава разрушенного оккупантами Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские захватчики убили в городе минимум 22 тыс. человек. И это только "оптимистическая" цифра потерь. Это только жители города, гибель которых удалось зафиксировать.

Мариуполь Донецкой области, оккупированный российскими войсками, находится на пороге эпидемии. За последние четыре недели в городе увеличилось количество больных вирусными инфекциями.

Кроме того, в оккупированном городе людей активно вербуют на войну против Украины. Для этого "милитаризовали" даже больницы – там развесили плакаты, агитирующие подписывать контракты по минобороны РФ.

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