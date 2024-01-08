В оккупированном Мариуполе на войну против Украины вербуют даже в больницах. Фото

Российские захватчики продолжают вербовать на войну против Украины жителей оккупированных территорий нашего государства. В Мариуполе "милитаризовали" даже больницы.

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Практически у каждого кабинета врачей там развесили плакаты, агитирующие подписывать контракты по минобороны РФ. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Милитаризация больниц в Мариуполе. Не только как госпитали. Но уже как пункты вербовки в российскую армию. Просто рядом с большинством кабинетов узких специалистов", – написал он.

Также Андрющенко опубликовал фото из одной из мариупольских больниц. На плакатах возле кабинетов врачей рекламируется "служба по контракту в ОБТФ "Каскад". Это вооруженное формирование существует с 2017 года, ранее оно позиционировалось как "оперативно-боевое тактическое формирование" так называемой "ДНР".

Плакаты призывают мариупольцев "разить врага" и "приближать победу" оккупантов над украинским народом, неотъемлемой частью которого являются и жители временно оккупированного Мариуполя. В "мясные штурмы" людей агитируют идти обещаниями "достойного вознаграждения" в размере 240 тысяч рублей, "выслугой" месяц за три, "всесторонним обеспечением". "Вершиной" мотивации является обещание "гробовых" в размере 5 млн рублей.

Напомним, ранее в Мариупольском горсовете рассказали, что российские оккупанты довели Мариуполь до катастрофы. В городе более месяца забита канализация, коммуникации постоянно прорывает, подвалы домов затоплены. У многих мариупольцев нет отопления, а заброшенные дороги и тротуары приводят к тому, что в школу дети вынуждены не идти, а "плыть" по грязи.