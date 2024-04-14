Армия России получила задачу захватить Часов Яр до 9 мая, – Сырский

Высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр на Донетчине до 9 мая. Для реагирования на действия врага и укрепления обороны ВСУ на этом направлении украинское командование приняло меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами и средствами РЭБ.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными силами генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, оккупанты также сосредоточивают усилия для прорыва украинской обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец – Донбасс и создания условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации.

"Реализации планов врага мешает героическая оборона наших бригад, которые буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки. Используя численное преимущество и различные мотивационные факторы, в том числе расстрелы, отдельные группы пехоты врага вышли в микрорайон "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии", – отметил главком.

Он уточнил, что два дня работал на важном и опасном направлении фронта. В настоящее время в Силах обороны работают над повышением качества подготовки, в частности, морально-психологической составляющей войск. Командование сосредоточено на наращивании численности высокотехнологичных беспилотных систем разного назначения с подготовленными операторами, повышении качества проведения асимметричных действий для снижения боевого потенциала армии РФ.

Сырский добавил, что ВСУ продолжают проведение организационных мероприятий с акцентом на повышение эффективности управления, исключение дублирования, направление освобожденных ресурсов на обеспечение боевых частей и подразделений.

"Главная задача этих мер – наращивание боеспособности наших войск, сохранение жизни наших воинов, срыв планов врага, обеспечение подготовки резервов. Борьба продолжается! Слава Украине!" – подчеркнул генерал-полковник.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко выразил убеждение, что ближайшим планом Россия является наступление на Часов Яр, а также в сторону Покровска. Далее, по его словам, враг может попытаться атаковать в направлении Славянска и Краматорска в Донецкой области.

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