Успех России во Часовом Яру поставит под угрозу 'последний оплот' Украины на Донетчине – Politico

Если оккупационным войскам РФ удастся захватить город Часов Яр на Донетчине, это поставит под угрозу безопасность остальных населенных пунктов области, которые находятся под контролем Украины. Такое заявление сделал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

В случае успеха захватчиков во Часовом Яру у них будет возможность начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск, сказал он. Об этом пишет Politico.

"Эти города являются последним оплотом Донецкой области, который находится под контролем Украины", – отметил Волошин.

Часов Яр – это город в 10 км от Бахмута, расположенный на господствующей высоте, выгодной для обороны, так как она обеспечивает контроль над окрестностями. В настоящее время населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны Украины, но постоянно подвергается атакам российских войск.

"Это господствующая высота в регионе, контроль над которой, если они его получат, позволит российским оккупантам значительно облегчить продвижение в направлении Константиновки, Славянска и Краматорска", – говорит спикер ОСУВ "Хортица".

В Кремле дали указание захватить Часов Яр до сакральной для россиян даты – 9 мая. Этот праздник важен для российской пропаганды, поэтому к нему РФ нужна такая большая победа на фронте.

Чтобы не допустить захвата города врагом, украинское командование усиливает воюющие под Часовым Яром бригады, боеприпасами, беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, рассказал главком ВСУ Александр Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные силы продолжают давить в направлении Часова Яра. Однако ситуация остается стабильной, город полностью под контролем Сил обороны Украины.

В результате ожесточенных боев Часов Яр превратился в руины. Выжженный город показали украинские военные.

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