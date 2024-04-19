Оккупанты перебросили армейскую авиацию на Бахмутское направление: в Нацгвардии рассказали о ситуации

На Бахмутском направлении, где оккупанты пытаются захватить Часов Яр, для украинских воинов сложилась очень тяжелая ситуация, им не хватает средств противовоздушной обороны. После захвата Авдеевки войска РФ убедились, что уничтожение украинских позиций – "достаточно действенный способ", и перебросили под Бахмут бронетехнику, живую силу и армейскую авиацию.

Об этом рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Национальной гвардии Украины Дмитрий Кожубенко в эфире телеканала "Еспресо". По его словам, враг не прекращает обстрелов фугасными (ФАБ) и управляемыми/корректируемыми авиабомбами (КАБ).

Под ударами окупантов – не только жилые кварталы, рассказал Дмитрий Кожубенко.

"С помощью авиационных бомб оккупанты обстреливают наши позиции в посадках, на полях. Они их используют по всему, что им только вздумается", – сказал он.

Военный добавил, что после штурмов и захвата Авдеевки оккупанты увидели, что уничтожение наших позиций – довольно действенный способ.

"После того их штурмовой пехоте не нужно штурмовать с боем. Можно просто зайти на позиции, зачистить, добить оставшихся. ФАБ не оставляет шансов никому, если попадает на позиции", – рассказал майор Нацгвардии.

Дмитрий Кожубенко добавил: проблемой является то, что с помощью переносных ЗРК уничтожить самолет армейской авиации достаточно не просто, поскольку он имеет большую скорость и запускает тепловые ловушки.

"Действительно, противник ведет себя очень дерзко в плане авиации. Он позволяет себе залетать в глубину нашей обороны, пользуясь тем, что у нас недостаточно сил ПВО и нашей авиации, которая может им противодействовать", – сказал офицер.

Пока Запад не передаст обещанные ПВО и самолеты, простоять России будет сложно, добавил военный. Одного стрелкового оружия для борьбы недостаточно.

"Можем только пробовать сбивать их авиацию имеющимися переносными зенитными ракетными комплексами. Но опять же, это довольно трудное дело. Если вертолет, который является не таким быстрым, мы еще можем поразить, то армейская авиация – это проблема. Вертолеты сейчас мало используются и работают с недосягаемых для нас дистанций. Россияне прекрасно понимают, что они являются более уязвимой целью", – рассказал Дмитрий Кожубенко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне подполковник Назар Волошин рассказал, что войска России активно атакуют Часов Яр КАБами, используя свое преимущество в воздухе, ракетах и крупнокалиберной артиллерии.

На днях в ВСУ показали, во что удары врага превратили Часов Яр. На них попали разбитые купола церкви, обрушившиеся заборы, пустые окна многоэтажек и безлюдная детская площадка.

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