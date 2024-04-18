Если вовремя будут построены необходимые фортификации, войска России "расшибут лоб" и понесут огромные потери, пытаясь захватить Часов Яр. Если врагу все же удастся "взять" город, это усложнит оборону для Украины, поскольку он расположен на подъеме, откуда можно наносить удары по соседним населенным пунктам и контролировать трассы.

Такое мнение в комментарии OBOZ.UA высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. В частности он отметил, что ситуация вокруг Часова Яра во многом будет зависеть от того, как Украина подготовится.

"Если Украина успеет построить фортификации, то очевидно, что Россия просто расшибет лоб. Ведь все-таки даже те оставшиеся города – это города достаточно большие, и их штурмовать россиянам придется тоже с большими потерями", – пояснил эксперт.

Он добавил, что от обороны Часова Яра, как говорят военные, будет зависеть многое, "поскольку он достаточно серьезный опорный элемент обороны".

"Очевидно, что если россияне его возьмут, то оборона усложнится, потому что он находится, скажем так, на подъеме. Оттуда через артиллерию и так далее можно наносить удары по городам ниже, фактически контролировать дороги и так далее. То есть есть моменты, на которые надо иметь ответ. Будем надеяться, что Украина успеет построить фортификации до того, как россияне начнут это массированное наступление, и оно не удастся", – предположил Александр Леонов.

Эксперт также отметил, что скептически относится к информации о якобы планах наступлений РФ на Херсонщине, Запорожье и Харькове.

"Я скептически к этому отношусь, потому что все же они не смогли Харьков захватить врасплох, когда Украина была слабо готова к такой широкомасштабной войне. Сейчас, опять же, вопрос по устройству фортификации, при укреплении, при поступлении в Украину западной помощи, я думаю, что это фантастическая цель", – выразил свое мнение Леонов.

Он добавил, что для таких намерений "россиянам нужно, пожалуй, объявить тотальную мобилизацию для того, чтобы получить просто невероятное превосходство в живой силе над Украиной".

Тогда Кремль еще может "на что-то надеяться", но "танки, снаряды, патроны, оружие и даже такие вещи, как любое войско нужно кормить, одевать, они тоже с воздуха не возьмутся".

"Очевидно, что есть определенный предел для того, чтобы мобилизовать людей. Это, опять же, большие затраты, которые могут ударить по российской экономике. То есть, если у России будет тотальная мобилизация, у нее с экономикой будет большая проблема, еще больше, чем сейчас она начинает скатываться системно, тогда это будет быстрый результат. Поэтому мне кажется, что это такой вариант более фантастический, чем реальный", – считает Александр Леонов.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ОСГВ "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что возможный успех РФ в Часовом Яре поставит под угрозу "последний оплот" Украины в Донецкой области. Тогда, по его словам, у оккупантов будет возможность начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.

На днях защитники Украины показали, во что российские удары превратили Часов Яр. На видео попали разбитые купола церкви, упавшие заборы, пустые окна многоэтажек и безлюдная детская площадка.

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