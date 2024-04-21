Хотят захватить под 9 мая: британская разведка оценила успехи РФ в Часовом Яру

14 апреля 2024 года украинский главнокомандующий генерал Сырский заявил, что российские войска намерены взять Часов Яр на востоке Украины до 9 мая 2024 года, когда Россия отмечает так называемый "День победы". Сырский отметил, что Часов Яр для оккупантов является предварительным шагом к захвату большего города Краматорска.

Об этом в соцсети Х сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки. Тактика бомбардировок Часового Яра напоминает действия России во время кампании в Авдеевке.

18 апреля представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" сообщил, что российская авиация осуществляет сброс от 20 до 30 боеприпасов ежедневно. К этим атакам, вероятно, вовлечены российские самолеты Су-25, действующие у линии фронта, и Су-34, действующие на большем расстоянии от фронта и использующие крылатые бомбы.

"Это согласованная воздушная бомбардировка, повторяющая тактику Авдеевской кампании. Город Часов Яр хорошо защищен и расположен на возвышенности. Российские сухопутные войска достигли лишь медленного прогресса в этом районе", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что город Часрв Яр Донецкой области российские оккупационные войска обстреливаются фосфорными снарядами. На прошлой неделе много таких ударов было по частному сектору, а на этой неделе фосфор летел по гаражам и частным домам.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска продолжают пытаться захватить город Часов Яр на Донбассе. Враг активно атакует его управляемыми авиабомбами и использует свое преимущество в воздухе, ракетах и крупнокалиберной артиллерии, однако город находится под полным контролем Сил обороны.

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