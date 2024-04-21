Когда США направят в Украину ATACMS: в Сенате сделали обнадеживающее заявление

Украина может получить американские ракеты ATACMS большой дальности уже к концу следующей недели. Отправка должна состояться сразу после подписания законопроекта о военной помощи Украине президентом США Джо Байденом.

Об этом заявил глава комитета Сената по разведке Марк Уорнер, говорится в стенограмме, опубликованной CBS News. Он обратил внимание на то, что за последние 2 года, имея оборонный бюджет, не превышающий 3% оборонного бюджета США, украинцы уничтожили 87% российских сухопутных войск, ранее существовавших, 63% их танков, 32% бронетранспортеров.

"Получение этого дополнительного оборудования как можно скорее – я надеюсь, что как только документ попадет к президенту во вторник или среду, эти поставки будут буквально начаты с этим ПТРК большей дальности", – отметил Уорнер, выразив надежду, что вооружение будет в пути уже до конца недели.

"Боевой дух украинцев был высоким, но он был подорван за последние несколько месяцев, когда им буквально выдавали патроны по норме, по 8-10 патронов в день. И по артиллерийским снарядам, россияне десять к одному, вы не можете недооценивать решимость украинцев, но если у них нет снарядов, они не могут выиграть эту борьбу у россиян", – подчеркнул глава комитета.

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