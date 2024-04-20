'Готова к отправке': в Пентагоне сказали, как быстро смогут предоставить Украине оружие по новому плану помощи

Пентагону потребуется меньше недели, чтобы доставить первую часть военной помощи от Соединенных Штатов украинским бойцам. Теперь ждут только голосования в Сенате, которое на следующей неделе должно одобрить решение Палаты представителей.

Об этом пишет Washington Post, ссылающееся на представителей Министерства обороны и Госдепа США. Хотя впереди еще голосование в Сенате, неожиданностей чиновники не ожидают, они уверены, что соответствующие законопроекты будут приняты.

По словам представителей Пентагона, по крайней мере часть военной помощи для Украины уже готова для отправки. Хотя спикер Минобороны генерал-майор Патрик Райдер отказался от каких-либо комментариев, издание предполагает, что в первую очередь в Украину будут отправлены системы и боеприпасы противовоздушной обороны, потому что именно о необходимости ПВО в последнее время говорил президент Украины.

Также уже готовы к отправке в Украину боеприпасы для артиллерии, "включая 155-мм снаряды, и боеприпасы для реактивной артиллерии средней дальности".

Как сообщал OBOZ.UA, американская Палата представителей 20 апреля провела голосование по дальнейшему оказанию помощи Украине и поддержала соответствующий законопроект. "За" – 311 голосов. После того, как время для голосования подошло к концу, сторонники Украины в Палате представителей начали аплодировать и скандировать "Ukraine!".

Документ предусматривает финансирование 60,8 миллиардов долларов на помощь нашей стране.

После голосования в Палате представителей законопроекту еще предстоит пройти Сенат (два голосования, они назначены на 23 апреля). После этого его пришлют на подпись президенту США Джо Байдену.

В администрации Байдена уже заявили, что поставки военной помощи Киеву начнутся "сразу" после одобрения законопроекта с дополнительным финансированием. Президент США обещал подписать документ немедленно.

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