Белый дом: ожидаем, что поставки оружия Украине начнутся сразу после решения Конгресса

В администрации американского президента Джо Байдена рассчитывают на то, поставки военной помощи Украине начнутся "сразу же" после того, как законопроект с дополнительным финансированием одобрит Конгресс. Глава Штатов пообещал, что немедленно подпишет принятый документ.

Об этом на брифинге в пятницу, 19 апреля, сказала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она напомнила, что администрация президента США неоднократно призывала законодателей одобрить помощь Киеву как можно скорее.

На вопрос журналистов, как быстро Вашингтон начнет поставлять Украине военную помощь после решения Конгресса, Жан-Пьер сказала: "Сразу же".

"Мы неоднократно говорили, что украинцы потеряли территории из-за бездействия Конгресса. Мы очень благодарны, что Конгресс движется вперед и на двухпартийной основе. Мы хотим, чтобы пакет помощи был одобрен Конгрессом, Сенатом и попал на стол президента. И он сразу подпишет эту помощь", – добавила она.

Жан-Пьер отметила, что США не могут допустить, чтобы российский диктатор Владимир Путин добился своей цели захватить Украину.

"Мы знаем, что происходит, когда не останавливают тирана и диктатора. И мы не можем позволить, чтобы история повторилась снова", – подытожила она.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сказала, что после того, как в Конгрессе будет принят законопроект о помощи Украине, Вашингтон сможет быстро перейти к поставкам вооружений для наших военных. По ее словам, речь идет о днях или неделях.

Как сообщал OBOZ.UA, Палата представителей будет голосовать за пакет помощи нашей стране в субботу, 20 апреля, ориентировочно в 20:20-20:30 по киевскому времени. Вопрос помощи Украине идет сразу после законопроекта о помощи Израилю.

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