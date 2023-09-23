Предназначены для точечных ударов по центрам управления, аэродромам, ПВО: все подробности об ATACMS, которые может получить Украина

Соединенные Штаты Америки еще не приняли официального решения о передаче украинским артиллеристам ATACMS. Это тактическая баллистическая ракета малой дальности ("земля – земля"), которая могла бы расширить возможности ВСУ наносить удары по тылу российских оккупантов.

В Military Media Center отметили, что ATACMS предназначены для точечных ударов по центрам управления, аэродромам, объектам ПВО и материально-техническому снабжению противника. Выпускает их американская компания Lockheed Martin.

Запускать ATACMS могут реактивные системы залпового огня M270 (две ракеты) или HIMARS (одна ракета).

В зависимости от модификации они смогут поражать цели на расстоянии от 140 до 300 км. Скорость – около 3700 км/ч, стартовая масса поражения – от 1600 до 2300 кг.

ATACMS летит по полубаллистической траектории. Начальный разгон осуществляется по заранее запрограммированной жесткой траектории, а весь последующий полет совершается в управляемом режиме. В конце такие ракеты ускоряются, что позволяет подрывать даже подземные бункеры.

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У ATACMS есть аэродинамические крылья, с помощью которых бортовая система управления корректирует полет и направление. Производитель оценивает погрешность отклонения от цели всего в 10 м.

Ракеты могут быть с осколочно-фугасной или кассетной боевой частью.

"Получение в распоряжение этих средств поражения значительно усилит боевые способности наших ракетных подразделений. Они станут настоящей проблемой для ПВО противника, а мощный парк РСЗО-носителей позволит применять их по всей протяженности фронта. Приоритетными целями станут российские центры материально-технического обеспечения и связи, места запуска ракет и беспилотных летательных аппаратов на ВОТ", – заявили в Military Media Center.

Как писал OBOZREVATEL:

– Обсуждение передачи ATACMS Украине длится не первый месяц. Ранее СМИ писали, что у Пентагона небольшой запас указанных ракет.

– В сентябре 2023 года в СМИ начала появляться информация, что Штаты все ближе к решению включить ATACMS в пакеты военной помощи.

– В Financial Times заявили: Вашингтон мог принять решение о передаче Киеву ATACMS еще до того, как президент Владимир Зеленский посетил США с официальным визитом. Оно якобы не было озвучено публично, чтобы не предоставлять России шанс переместить важные объекты еще дальше от линии фронта.

– По некоторым данным, администрация Джо Байдена обсуждает передачу ATACMS с кассетной боеголовкой.

– Официально в Белом доме окончательного ответа (по состоянию на 23 сентября) не дали. Однако там признали, что переговоры об этом идут.

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