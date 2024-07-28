Прилетело 8 ракет ATACMS: стали известны подробности удара по аэродрому в оккупированных Саках. Фото

В ночь на 26 июля Силы обороны Украины ударили 8 ракетами ATACMS по военному аэродрому "Саки" в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму. В результате атаки уничтожены два российских истребителя и РЛС "Небо".

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Также ликвидированы по меньшей мере два оккупанта и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил Telegram-канал "Досье шпиона".

На указанном аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк ЧФ РФ – в/ч 59882. По информации автора канала, две из восьми ракет оккупантам удалось сбить, еще одна упала в поле севернее аэродрома.

Мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки сообщили, что по прилету на аэродроме "Саки" видны следы пожара, повреждения объектов и взлетной полосы аэродрома.

При ударе по военному аэродрому "Саки" Силы обороны использовали информацию, предоставленную агентами движения "Атеш". Эти данные помогли в планировании и осуществлении удара, что привело к уничтожению боеприпасов, радиолокационной станции, пусковой установки, системы ПВО и военнослужащих ВС России.

Как сообщал OBOZ.UA, взрывы, прогремевшие ночью 26 июля во временно оккупированном Крыму, были слышны в районе Евпатории, Новофедоровки и в Симферополе. В Силах обороны Украины подтвердили удар по вражескому аэродрому "Саки", отметив, что хваленая российская ПВО не смогла его защитить.