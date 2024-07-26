В Крыму раздались взрывы: на аэродроме 'Саки' пожар и слышна детонация. Фото и видео

Во временно захваченном войсками России Крыму в ночь на пятницу, 26 июля, прогремели взрывы. Их было слышно в районе Евпатории и Новофедоровки, где расположен военный аэродром армии РФ "Саки", а также в Симферополе.

Видео дня

Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер" с ссылкой на местных жителей, в районе Новофедоровки было слышно около 13 взрывов. Также опубликованы видео, на которых, как утверждается, видно пожар на аэродроме, а также работу российской ПВО.

"Подписчик сообщает: 02:41 уже 13 мощных взрывов, слышно гул ракет, бахает со всех сторон – со стороны Добрушино, со стороны Евпатории, со стороны Новоозерного и где-то далеко скорее всего в "Саках", – пишет канал.

Источник "Крымского ветра" сообщил, что горит аэродром "Саки", там слышна детонация. На место поехали машины скорой помощи.

"На аэродроме "Саки" поражен склад с боеприпасами, сообщает наш источник: "Ракеты "воздух-воздух" в Саках полетели в воздух. Вместе с бортами", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 июля во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Захватчики пожаловались на атаку БПЛА по украинском полуострову. В сети писали о поражении воинской части.