Оккупанты пожаловались на атаку дронов на Крым: говорят, что все сбили

В ночь на 23 июля во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Захватчики пожаловались на атаку БПЛА по украинском полуострову.

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По легенде оккупантов, все беспилотники якобы были уничтожены. Об этом заявил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Он заявил, что в оккупированном Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА. Захватчик утверждает, что в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников.

При этом он добавил, что осколки от одного БПЛА упали в одном из населенных пунктов и повредили стекло грузового автомобиля. Осколки еще одно беспилотника также упали рядом с домом.

"Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки", – утверждает оккупант.

Напомним, утром 21 июля серия взрывов прогремела в нескольких районах временно оккупированного Крыма. После них в Севастополе завила тревога в воинских частях, а для жителей объявили сигнал "баллистика".

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация на территории временно оккупированного Крыма повлекла за собой массовую отмену россиянами туров для "отдыха" на местных курортах.

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