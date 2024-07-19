Курортный сезон в Крыму летит кувырком: в ГУР рассказали, что россияне массово отменяют туры
Ситуация на территории временно оккупированного Крыма повлекла за собой массовую отмену россиянами туров для "отдыха" на местных курортах. Посодействовали этому украинские Силы обороны, которые периодической "бавовной" напоминают захватчикам о незаконном пребывании на украинском полуострове.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там подчеркнули, что так называемый курортный сезон в Крыму летит кувырком.
В частности, от организованных на июнь 2024 года туров в оккупированном Севастополе отказались около 80% граждан страны-агрессора РФ. А общекрымский показатель отмены уже забронированных путевок в июне составил более трети.
"Прежде всего россиян, передумавших греться на захваченных крымских побережьях, тревожит вызванная оккупацией сложная ситуация с безопасностью. В частности на массовый отказ россиян от отдыха в Крыму повлияла ненадежная и смертельно опасная работа системы ПВО захватчиков", – отметили в ГУР.
Также в ведомстве добавили, что другим фактором риска для российских "туристов" является уязвимый незаконный Керченский мост, который остается основной артерией для так называемого туризма из РФ и используется Кремлем для военной логистики.
"ГУР МО Украины напоминает – незаконное посещение оккупированного Крыма опасно для здоровья и жизни", – подчеркнули в украинской военной разведке.
Как сообщал OBOZ.UA, с начала лета во временно оккупированном Крыму очень "горячо" благодаря Силам обороны Украины, активно уничтожающим вражеские военные объекты. На полуострове уже сожгли три дивизиона ЗРК С-300 и не только.
В ночь на 18 июля морские и воздушные дроны СБУ и ВМС ВСУ поразили базу береговой охраны на озере Донузлав в Крыму. Оккупанты из военно-морских сил РФ как раз учились там защищать акваторию, как их накрыла "бавовна".
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