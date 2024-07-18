СБУ и ВМС ВСУ поразили российскую базу береговой охраны на озере Донузлав. Видео

В ночь на 18 июля морские и воздушные дроны СБУ поразили российскую базу береговой охраны на озере Донузлав во временно оккупированном Крыму. Военно-морские силы РФ как раз проводили там учения по защите акватории.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных поинформированных источников. Результативную операцию совместно подготовили Служба безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ. Отмечается, что в результате комбинированной атаки были поражены и выведены из строя:

– штаб с пунктом управления;

– склад боеприпасов и техники;

– электроподстанция;

– технические сооружения;

– огневые позиции врага.

Как отметил источник, учения ВМС РФ, разумеется, стали провалом, поскольку оккупанты оказались неспособными даже защитить собственную базу, не говоря об акватории озера.

"Это – еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. Потому что, как говорил глава СБУ Василий Малюк, "смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам"", – напомнил источник.

Напомним, утром 18 июля в районе озера Донузлав во временно оккупированном Крыму спутники зафиксировали пожары. Ночью местные жители слышали взрывы. Они отмечали, что особенно громко было в близлежащих селениях Мирное и Новозерное.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 июля во временно оккупированном Крыму пожаловались на массированное "нашествие" беспилотников. Захватчики перекрывали движение по Крымскому мосту.

– С 1 по 14 июля Силы обороны поразили на временно захваченных войсками РФ территориях не менее 17 баз и штабов оккупантов. Кроме того, у врага "отминусованы" склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.