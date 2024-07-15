В оккупированном Крыму пожаловались на массированную атаку дронов: слышны взрывы

Утром 15 июля во временно оккупированном Крыму пожаловались на массированное "нашествие" беспилотников. Захватчики перекрыли движение по Крымскому мосту.

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В районе мыса Фиолент в Севастополе работала ПВО оккупантов. Об этом сообщили местные паблики.

"Губернатор" города Михаил Развозжаев заявил, что, по меньшей мере, один из дронов уже сбили, обломки упали на территорию частного дома. На место происшествия выехали оперативные службы.

В 06:00 гауляйтер также опубликовал предупреждение о ракетной опасности – на полуостров якобы направлялась баллистика.

Кроме того, БПЛА были замечены в направлении ТЭС в городе Балаклава. В 6:13 по киевскому времени оккупанты перекрыли Крымский мост.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост должен быть разрушен. По его словам, мост является лишней инженерной конструкцией на оккупированном украинском полуострове.

– 8 июля в оккупированном Крыму вспыхнул новый пожар на объекте российских захватчиков. Возгорание зафиксировали на аэродроме летно-испытательного центра в поселке Приморский.

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