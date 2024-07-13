'Мост должен быть разрушен!' Буданов рассказал о своих планах по Крыму

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост должен быть разрушен. По его словам, мост является наиболее лишней инженерной конструкцией на оккупированном украинском полуострове.

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При этом Буданов подчеркнул, что эта конструкция несет для врага в большей степени сакральный смысл. Об этом начальник ГУР рассказал в интервью NV.

Буданов заявил, что на сегодняшний день россиянам не нужен Крымский мост, однако он остается частью скелета империи. Поэтому уничтожение мост – гораздо глубже и важнее, чем удар по эшелону в виде 60 вагонов техники в полном составе. Начальник ГУР объяснил это тем, что техники у врага тысячи единиц, а Крымский мост один.

"Все, что мы делаем, кроме рутинного разрушения логистики и железной дороги, это еще и десакрализация Крыма. Мост должен быть разрушен, мы добились, чтобы Россия вывела свои корабли из Крыма как можно дальше", – сказал Буданов.

Что касается уничтожения моста, Буданов заявил, что этот вопрос необходимо задавать Генеральному штабу. В то же время он добавил, что Главное управление разведки свою запланированную работу по этому вопросу делает.

Напомним, командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа завил, что для освобождения временно оккупированного Россией Крыма необходимо уничтожить Керченский мост. Он является ключевым логистическим объектом врага.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно построенный россиянами Крымский мост возможно уничтожить американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

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