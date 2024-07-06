Обязательно ли уничтожать Керченский мост для освобождения Крыма: ответ Неижпапы

Для освобождения временно оккупированного Россией Крыма необходимо уничтожить Керченский мост. Он является ключевым логистическим объектом неприятеля.

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Об этом рассказал вицеадмирал Алексей Неижпапа, командующий Военно-морскими силами ВСУ в интервью Натальи Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+". Он объяснил, что через мост происходит снабжение, хотя и в меньших объемах, но он остается основным каналом снабжения оккупационных войск.

"Крымский мост – это логистическая цепь, которая работает на агрессора, и она должна быть обезврежена. Поэтому есть такая цель, потому что по нему идет поставка, хоть уже и не в таких объемах, но она остается цепью поставок для оккупационных войск. Это военная цель и она остается ею", – сказал Неижпапа.

Он также подчеркнул, что для победы следует уничтожить всю военную логистику россиян. Командующий ВМС также посоветовал украинцам держаться подальше от военных объектов в оккупированном Крыму.

"Украинцы, берегите себя, мы вернемся и поставим все на свои места", – подчеркнул он.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно построенный россиянами Крымский мост возможно уничтожить американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Это вооружение, как известно, Украина уже получила от США. По мнению Буданова, Крым, который оккупанты превратили в огромную военную базу, необходимо отрезать от российских поставок.

Как сообщал OBOZ.UA, в материале The Economist говорится, что получение американских баллистических ракет ATACMS с дальностью действия 300 км означает, что теперь Украина может смертельно поразить любую цель в оккупированном Россией Крыму. Россиянам на полуострове некуда спрятаться.

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