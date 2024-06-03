Крым становится смертельной ловушкой для кремлевских войск – The Economist

Получение американских баллистических ракет ATACMS с дальностью 300 км означает, что теперь Украина может смертельно поразить любую цель в оккупированном Россией Крыму. Россиянам на полуострове некуда спрятаться.

Об этом говорится в статье The Economist. Отмечается, что пока, из-за ограничений со стороны США по ударам американским оружием по территории РФ, Украине приходится воевать "со связанными руками", но эффективная кампания в Крыму ярко показывает, чего она могла бы достичь.

Как отметил старший советник НАТО по логистике Бен Годжес, украинцы систематически делают Крым "непригодным там для российских войск". Защитники уже продемонстрировали способность крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, поставляемых из Великобритании и Франции, а также собственных хитроумных самодельных морских беспилотников поражать российские военные корабли.

Сейчас Украина использует смертоносную комбинацию ПТРК и все более совершенных беспилотников, чтобы систематически ослаблять российскую противовоздушную оборону в Крыму, поражать авиабазы, из которых вылетают российские перехватчики, и наносить удары по критически важным логистическим и экономическим объектам. Британский стратег Лоуренс Фридман считает, что сосредоточенность на выведении из строя российской сети ПВО может быть также частью подготовки к скорейшему прибытию первых партий истребителей F-16 из Европы.

Генерал Годжес считает, что российским войскам "негде спрятаться".

"Благодаря спутниковой и воздушной разведке, предоставляемой союзниками по НАТО, собственному глубокому знанию территории и агентам, ничто не может передвигаться в Крыму так, чтобы украинцы не знали об этом", – отмечает он.

"С появлением ATACMS и усовершенствованием собственных беспилотных летательных аппаратов Украины каждый квадратный метр полуострова находится в зоне действия, включая чувствительные ко времени цели, такие как самолеты и конвои оборудования, движущиеся автомобильным или железнодорожным транспортом", – добавил генерал.

Годжес убежден, что "украинцы снесут Керченский мост, когда будут готовы", а вот потенциально более сложной задачей будет разрушение новой железнодорожной линии, проходящей вдоль Азовского моря от Ростова через южноукраинские города Мариуполь и Бердянск в Крым.

Бен Барри из Международного института стратегических исследований считает, что первой проверкой стратегического успеха украинской кампании в Крыму может стать нынешнее лето, когда российские отдыхающие обычно направляются через Керченский мост на курорты полуострова. Если они решат не ехать, это будет плохим знаком для Путина, ведь Крым в значительной степени зависит от туристической отрасли, и в прошлом году количество бронирований сократилось почти наполовину.

"Крым превратился из престижного проекта в источник истощения российских ресурсов", – считает Барри.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Израильский военный обозреватель Давид Шарп сообщил, что с разрешением США бить их оружием по территории РФ открываются очень большие возможности. К примеру, в применении американских HIMARS, высокоточных снарядов и артиллерии. Это решение США является знаковым прорывом и в контексте того, что подтолкнет других союзников Украины поступить так же.

– В ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, в результате которых были поражены два российских катера. Целью атаки были суда типа КС-701 "Тунец".

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