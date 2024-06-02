ВСУ могут бить по России HIMARS – это знаковый прорыв, и не только для Харьковской области. Интервью с Шарпом

Соединенные Штаты разрешили бить их оружием по территории РФ. Правда, пока только по приграничным районам, прилегающим к Харьковской области. Впрочем, это не значит, что российская оккупационная армия мгновенно перестанет наступать, а Украина сразу вернет контроль над территориями. Но для Сил обороны действительно открываются очень большие возможности. К примеру, в применении американских HIMARS, высокоточных снарядов и артиллерии. Это решение США является знаковым прорывом и в контексте того, что подтолкнет других союзников Украины поступить так же.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– Силы обороны уничтожили четыре российских катера, которые были задействованы в охране Керченского моста. Кроме того, уничтожена паромная переправа в Керчи, которая осуществляла львиную долю поставок для обеспечения группировки оккупанта на юге нашей страны. Считаете ли вы, что речь может идти о подготовке к уничтожению моста? Как вы можете объяснить эти цели?

– Это не обязательно подготовка к уничтожению Керченского моста. Однако можно сказать, что это тоже намек. Когда речь идет о применении достаточно тяжелых средств поражения, например ракет "Нептун", и когда это происходит в непосредственной близости от Керченского моста, то это, конечно, намек. Когда к тому же есть попадание, это демонстрация того, что ПВО врага не работает или работает лишь частично.

Относительно уничтожения паромной переправы есть понимание, что ее как минимум повредили. Эта переправа является альтернативой Керченскому мосту. Как можно судить, она либо заменяет, либо действует параллельно с ним.

Известно, что по Керченскому мосту, по соображениям безопасности, не ездили грузовики, их переправляли как раз паромной переправой. Таким образом, переправа сама по себе имеет большое значение, но здесь, конечно, нужно знать нюансы, военные и экономические. Нужно знать конкретно, что возили.

С катерами вопрос несколько иной. Это сам по себе вред материальный и медийный. В общем, наносятся удары по важнейшим объектам, прилегающим к Керченскому мосту. Можно говорить о том, что эти удары самодостаточны с точки зрения их значения.

И так, в определенной степени это намек на то, что мы чуть ли не в любой момент можем добраться до Керченского моста. А именно решение, бить или не бить, – это решение военного и военно-политического характера. Оно исходит из разных рассуждений, а не просто потому, что мост есть и его нужно уничтожить.

Но есть еще один немаловажный момент. Чтобы вывести этот мост из строя, необходимо достаточное количество средств. ATACMS, Storm Shadow и "Нептун" – это не идеальные инструменты для разрушения моста. Здесь, пожалуй, нужно много попаданий, и хороших попаданий. Этого непросто добиться. Это потребует большого количества боеприпасов.

– По информации Офиса президента, США разрешили применять свое вооружение на территории РФ, но с определенными оговорками – только в приграничном регионе, граничащем с Харьковской областью. Можно ли назвать это серьезным прорывом? Можно ли ожидать серьезного изменения ситуации на Харьковском направлении?

– Это не значит, что российская оборона посыплется, что Россия перестанет наступать в этом месте и Украина легко вернет захваченные территории.

Но это, безусловно, важный бонус. Пожалуй, можно использовать даже установки HIMARS, правда, не вариации с ATACMS. Но речь может идти о высокоточных американских снарядах и артиллерии – в этом районе боевых действий уже в глубине России.

Это важно с тактической точки зрения, а также как знаковый прорыв. Потому что очень часто бывает так: вот американцы наконец-то решились на прецедентный шаг и есть шанс, что они расширят принятие решений – и на глубину, и на ширину, и на номенклатуру средств.

В то время как администрация Байдена преодолевает психологический барьер, становится легче преодолевать такие барьеры (и другим нашим союзникам. – Ред.). Конечно, гарантировать ничего нельзя, но это хороший знак.

Теперь страны одна за другой начинают разрешать применять их оружие на территории РФ или, по крайней мере, в этих странах начинается серьезное обсуждение этого вопроса. Следовательно, важные сдвиги произошли и происходят, это несомненно.

– Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина все еще может выиграть эту войну, если партнеры нашей страны будут активно ее поддерживать. Согласны ли вы с такими оценками?

– Это, конечно, достаточно общее заявление. Залогом успеха Украины как в обороне, так и в наступлении, безусловно, является достаточный масштаб помощи. Если Запад будет помогать Украине в больших или достаточных объемах, то как минимум можно будет полностью прекратить успехи России. И безусловно, это даст перспективы для наступательных успехов Украины на поле боя.

То есть здесь очень многое упирается в количество помощи, которую Запад передает и будет передавать. Это необходимое условие. Но сказать, что это абсолютно достаточное условие и что можно составить уравнение: "Запад поставит Х вооружений" равно "Украина скоро победит", нельзя.

Потому что очень многое зависит и от украинских военных, и от украинского общества, от политического руководства. Это и комплектация Вооруженных сил, планировка и боевая подготовка. К слову, это касается и России. Ведь Россия не пассивная сторона, они тоже развиваются, учатся, принимают меры. Следовательно, здесь все не так упрощенно.

Однако западная помощь является ключевым фактором любых успехов Украины, какими бы они ни были – успехи в обороне или будущие успехи в наступлении.