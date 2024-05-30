'Украина все еще может победить': Столтенберг назвал обязательное условие

Поскольку украинцы продолжают противостоять вторжению РФ, Украина все еще может выиграть эту войну. Однако для этого нужно, чтобы украинские партнеры придерживались своих обещаний. В частности, это касается активной поддержки Украины.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с чешским премьером Петром Фиалой. Глава Альяна отдельно поблагодарил Чехию за ее значительную помощь Украине.

"Украина продолжает смело воевать. Но вызовы перед украинцами растут. Украина все еще может победить на поле боя. Но при условии продолжения активной поддержки со стороны ее партнеров и всех союзников по НАТО", – сказал Столтенберг.

По словам генсека, на июльском саммите НАТО в Вашингтоне поддержка Украины станет главной темой. Столтенберг подчеркнул, что ожидает принятия на саммите важных решений в трех сферах: усиление обороны НАТО на фоне агрессии РФ, увеличение поддержки для Украины и углубление партнерств НАТО.

Столтенберг также выразил благодарность Петру Фиалу за значительную помощь Украине от Чехии. Он отметил, что "чехи принимают у себя сотни тысяч украинских беженцев" и предоставляют Украине "критически важное военное оборудование", "в частности танки, вертолеты и ракеты ПВО".

Отдельно глава НАТО отметил, что возглавляемая Чехией инициатива по снабжению боеприпасами обеспечит больше артиллерийских снарядов для Украины, доставка которых должна вскоре начаться.

"Это действительно изменит ситуацию на фронте", – уверен Столтенберг.

Как сообщал OBOZ.UA, упомянутый саммит НАТО состоится в июле этого года в Вашингтоне. Во время этой встречи Альянс возьмет на себя координацию безопасности помощи Украине (которая сейчас оказывается под руководством США) в формате "Рамштайн". Таким образом НАТО хочет сделать невозможным влияние выборов в США на эту поддержку.

Также в рамках саммита состоится заседание Совета Украина-НАТО на самом высоком уровне. В частности, будут обсуждаться перспективы членства Украины в Альянсе.

Ранее парламентская ассамблея НАТО заявила, что союзники должны ускорить поставки важнейшего оружия, которое нужно Украине для победы в агрессивной войне России. Они также должны снять ограничения, запрещающие его использование против военных целей на территории России.

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