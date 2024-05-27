'Дайте Украине все, что ей нужно': ПА НАТО призвала усилить военную помощь Киеву и снять ограничения на использование оружия

Парламентская ассамблея НАТО заявила, что союзники должны ускорить поставки важнейшего оружия, которое необходимо Украине для победы в агрессивной войне России. Они также должны снять ограничения, которые запрещают его использование против военных целей внутри России, заявила в понедельник Парламентская ассамблея Альянса.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО. "Украина должна быть обеспечена всем, что ей нужно, как можно быстрее и на столько, сколько потребуется для ее победы", – говорится в декларации, принятой Парламентской ассамблеей НАТО по итогам ее весенней сессии в Софии.

Альянс также призвал правительства стран НАТО "поддержать Украину в ее международном праве на самооборону, сняв некоторые ограничения на использование оружия, предоставленного союзниками по НАТО, для нанесения ударов по законным целям в России".

Жесткая декларация была одобрена подавляющим большинством из более чем 200 законодателей из 32 стран Альянса на пленарном заседании, на котором присутствовали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Болгарии Димитар Главчев.

Михал Щерба, президент ПА НАТО, подчеркнул важность доставки в Украину систем ПВО и других жизненно важных вооружений быстро и без ограничений.

"Им нужна наша помощь. Не через два года. Не через два месяца. Даже не через две недели. Им это нужно сейчас. Мы должны ускориться и активизироваться. Дайте Украине все, что ей нужно. Украина сможет защитить себя только в том случае, если она сможет атаковать российские линии снабжения и российские оперативные базы. Пришло время признать эту реальность и позволить Украине делать то, что она должна. НАТО будет значительно ослаблено и потеряет доверие, если мы продолжим оказывать помощь полумерами", – подчеркнул он.

Делегация Украины сообщила Ассамблее, что ограничения, не позволяющие Киеву наносить удары по военным объектам за границей, препятствуют ее усилиям по предотвращению последнего наступления Москвы на Харьковскую область и субботнего авиаудара, в результате которого в торговом центре погибли по меньшей мере 16 человек.

"Российский террор должен быть остановлен. Для этого нам нужна ваша решимость. Нам нужно больше зенитного оружия, больше возможностей дальнего действия для наших солдат. Прошу вас максимально способствовать принятию этих решений", – заявил Ассамблее в видеообращении министр обороны Украины Рустем Умеров.

Столтенберг согласился с необходимостью снятия ограничений на применение оружия.

"Право на самооборону включает в себя поражение законных целей за пределами Украины", – сказал он.

В декларации ПА НАТО отмечается, что нынешних усилий по военной помощи "недостаточно для победы Украины", и говорится, что союзники должны выйти за рамки поэтапных шагов и перейти к стратегии, которая предоставит Украине "все, что ей нужно, как можно быстрее и на столько, сколько потребуется, чтобы она победила".

Ассамблея подтвердила, что "никогда не признает ни одну из незаконных и насильственных попыток России аннексировать украинскую территорию", и отметила, что "не может быть прочного мира в Европе без Украины как неотъемлемой части европейской и евроатлантической семьи".

Союзники также подчеркнули, что саммит НАТО "должен послать четкий сигнал о том, что союзники будут поддерживать Украину до победы и должны сделать конкретный шаг вперед к членству Украины в НАТО".

Кроме того, Ассамблея призвала правительства стран НАТО "подготовить долгосрочную стратегию и активные меры современного сдерживания России, чтобы противостоять российской угрозе во всех ее измерениях, активно защищать демократию и международный порядок".

Ранее СМИ рассказали об ожидаемой неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, к которой должен присоединиться госсекретарь США Энтони Блинкен. Он в эти дни отправился в турне по европейским странам, в частности, намерен посетить Молдову и Чехию. Отмечалось, что главными темами переговоров станет не только подготовка к саммиту, но и ситуация на фронте в Украине и поддержка украинского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский предположил, что на саммите НАТО партнеры могут объявить решение о дополнительных ЗРК Patriot для Сил обороны. Он призвал союзников предоставить больше истребителей F-16 и систем ПВО.

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