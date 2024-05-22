Президент Владимир Зеленский не исключает, что решения о дополнительных системах Patriot для Украины могут быть приняты на саммите НАТО в Вашингтоне. Он призвал партнеров предоставить больше истребителей F-16 и систем ПВО Patriot.

Об этом глава государства сказал в интервью The New York Times. По его словам, Украине нужно много систем Patriot, но она согласится хотя бы на семь для защиты ключевых регионов, важных для национальной экономики и энергетического сектора.

Зеленский предположил, что решение о передаче Patriot может быть принято на саммите НАТО в Вашингтоне в июле.

"Вы считаете, что это слишком много для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне? За страну, которая сегодня борется за свободу и демократию по всему миру?", – сказал он, общаясь с журналистом.

Снабжение ПВО стало одной из главных тем разговора президента Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена, который 14 мая приезжал в Киев. Глава украинского государства проинформировал Блинкена, что сейчас две ЗРК Patriot нужны для защиты Харьковщины.

Как писал OBOZ.UA, президент Польши Анджей Дуда заявил, что сегодня его страна не может предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot для защиты от российских атак. По его словам, сейчас польские военные только начали получать эти ЗРК, хотя они были заказаны 7 лет назад.

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