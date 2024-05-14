'Люди под огнем': Зеленский на встрече с Блинкеном заявил, что для защиты Харькова и области нужны два ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в Киеве подчеркнул, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны для защиты своих городов. В частности, он отметил, что сейчас два ЗРК Patriot нужны для защиты Харьковщины.

Об этом сообщает Укринформ. Глава государства отметил, что сейчас дефицит систем ПВО – наибольшая проблема Украины.

"Я хочу обсудить с вами некоторые, по моему мнению, очень важные вопросы. Во-первых, решение о пакете – для нас ключевое, чтобы он прибыл как можно скорее. Во-вторых, это противовоздушная оборона. Это самый большой наш дефицит. Я думаю, что это наибольшая проблема", – сказал Зеленский.

По словам президента, для защиты Харькова и Харьковской области от постоянных атак оккупантов сейчас необходимы две системы Patriot.

"Потому что люди под огнем. Они обеспокоены, они находятся под российскими атаками", – отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что во вторник, 14 мая, в Киев прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Своим визитом политик стремится продемонстрировать солидарность его страны с Украиной, пытающейся отразить повторное наступление войск РФ на северо-восточной границе.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Энтони Блинкен заявил, что США вместе с партнерами помогли Украине усилить защиту цифровых сетей от российских кибератак в начале полномасштабной войны. Он подчеркнул, что речь идет о защите важных государственных данных для устойчивости национальных коммуникаций и другой критической инфраструктуры.

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